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Никита Вайлупов возглавил рейтинг лучших новичков Лиги чемпионов по версии ЕГФ
08.04.2020 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЕГФ представила топ-5 новичков этого розыгрыша Лиги чемпионов. Возглавляет рейтинг белорус Никита Вайлупов из БГК имени Мешкова
Официальный сайт ЕГФ подготовил подборку лучших дебютантов турнира в этом сезоне. Первое место отдано правому крайнему БГК Никите Вайлупову. В свой первый полноценный сезон в Лиге чемпионов гандболист сборной Беларуси на групповой стадии забросил 51 мяч. Также был оценен его вклад в успешное выступление национальной команды на ЧЕ-2020, где он стал вторым бомбардиром турнира (47 голов).
На втором месте в рейтинге находится Александр Блонц из «Эльверума». 19-летний левый крайний отличился 57 раз. Третья позиция отдана Эмилю Якобсену из «Гудме». Также в топ-5 новичков Лиги чемпионов вошли Каулди Одриосола («Бидасоа») и Вильям Богоевич («Севехоф»).
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ЕГФ представила топ-5 новичков этого розыгрыша Лиги чемпионов.
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