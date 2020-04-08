Никита Вайлупов возглавил рейтинг лучших новичков Лиги чемпионов по версии ЕГФ

Источник материала: Tribuna.com

ЕГФ представила топ-5 новичков этого розыгрыша Лиги чемпионов. Возглавляет рейтинг белорус Никита Вайлупов из БГК имени Мешкова

Официальный сайт ЕГФ подготовил подборку лучших дебютантов турнира в этом сезоне. Первое место отдано правому крайнему БГК Никите Вайлупову. В свой первый полноценный сезон в Лиге чемпионов гандболист сборной Беларуси на групповой стадии забросил 51 мяч. Также был оценен его вклад в успешное выступление национальной команды на ЧЕ-2020, где он стал вторым бомбардиром турнира (47 голов).

На втором месте в рейтинге находится Александр Блонц из «Эльверума». 19-летний левый крайний отличился 57 раз. Третья позиция отдана Эмилю Якобсену из «Гудме». Также в топ-5 новичков Лиги чемпионов вошли Каулди Одриосола («Бидасоа») и Вильям Богоевич («Севехоф»).