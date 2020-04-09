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Виталий Кутузов: «Букмекерские конторы и футбол – несовместимые вещи»

09.04.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, что его оправдали по делу о договорных матчах.

- Нам в комментариях писали, когда мы говорили про Захара Волкова, мол, это говорит Виталий Кутузов, который был дисквалифицирован на 3,5 года за договорные матчи. Давайте эту историю проясним.

– В интернете полно информации, есть Википедия, есть итальянские и наши СМИ. Виталий Кутузов был дисквалифицирован, а потом был полностью оправдан. Виталий Кутузов не хотел участвовать в этих всех передрягах. Он поехал на велосипеде на допрос, он не брал адвоката себе, потому что Виталий Кутузов считает себя просто футболистом, который должен играть в футбол. К сожалению, так бывает, что футболист попадает в жернова определенной системы, из которой выбраться фактически невозможно.

Там попала целая команда. По-другому там поступить было просто невозможно.

Капуто до сих пор играет за «Сассуоло». За Раноккия был «Интер», за Конте был «Ювентус». Конечно, ребята получили минимальную дисквалификацию и пошли дальше. Но бывают такие условия, в которых ты не можешь поступить иначе, у тебя нет выбора. К сожалению, это бывает у тебя на определенных участках твоего футбольного пути, когда ты даже представить не можешь, что тебя это ожидает. И поступить не можешь по-другому. Ты не знаешь, к кому обратиться, и ты не знаешь, что спросить.

Если мы коснемся той ситуации, то там команда не имела права выигрывать. Вот и все. Целая команда. Потому что есть мафиозные структуры, есть ультрас. А у ребят есть семьи, и что ты будешь делать в этой ситуации. Хотя все ребята обеспеченные. Никакого материального подтекста там не было. Невозможно сделать какой-то интерес целой команде на этом уровне. Представьте.

На тот момент мне было 33 года и после серьезнейшей травмы. Любая дисквалификация была сложная для меня, поэтому стараться реанимироваться, пытаться чего-то там изменить... Я просто пошел по другому пути, я просто ударился в другую работу. Я считаю, что если начать делать что-то другое, то ты раньше добьешься там успеха.

Иногда в жизни возникают те моменты, когда очень сложно что-то сделать, потому что ты уже находишься в части какого-то механизма, а механизм уже запущен. Есть же и мужские поступки. Ты должен поступать как мужчина, ты не можешь сказать: «Ребята, я пойду все расскажу. Мне плевать на все».

Понятно, что здесь нужно вести работу на клубном уровне, чтобы те люди, которые пытаются сделать что-то незаконное, чтобы они даже не приближались к футбольным структурам. Это важно. Работать с руководством клуба, с федерацией. Чтобы собирались руководители и им доводилась информация. Чтобы они доводили в клубах ребятам на всех возрастах и забыли, что такое букмекерские конторы, потому что эти вещь и футбол – несовместимые, – сказал Кутузов специально для инстаграма Tribuna.com.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
 
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Бывший игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, что его оправдали по делу о договорных матчах.
 
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