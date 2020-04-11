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Николай Лукашенко занял второе место в списке лучших бомбардиров республиканских соревнований среди любительских команд, Грабовский – 3-й
11.04.2020 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялся второй матч финальной серии (до двух побед) республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного клуба».
Команда президента Беларуси
Олег Антоненко стал лучшим бомбардиром соревнований – 19 (7+12) очков, Николай Лукашенко занял второе место – 17 (8+9) очков,
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Николай Лукашенко занял второе место в списке лучших бомбардиров республиканских соревнований среди любительских команд, Грабовский – 3-й
Сегодня состоялся второй матч финальной серии (до двух побед) республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного...
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