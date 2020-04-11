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Николай Лукашенко занял второе место в списке лучших бомбардиров республиканских соревнований среди любительских команд, Грабовский – 3-й

11.04.2020 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялся второй матч финальной серии (до двух побед) республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного клуба».

Команда президента Беларуси одолела сборную Минской области (8:4) и выиграла турнир.

Олег Антоненко стал лучшим бомбардиром соревнований – 19 (7+12) очков, Николай Лукашенко занял второе место – 17 (8+9) очков, Михаил Грабовский замкнул тройку – 17 (4+13).

Добавим, что Александр Лукашенко набрал 9 (1+8) очков.

 
 
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Сегодня состоялся второй матч финальной серии (до двух побед) республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного...
 
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