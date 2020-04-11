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Команда Президента в одиннадцатый раз стала победителем любительского хоккейного турнира

11.04.2020 22:08 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Ледовая дружина Президента Беларуси  в одиннадцатый  раз в истории стала триумфатором Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. В финальной серии до двух побед будущим чемпионам противостояла дружина Минской области. После виктории команды Главы государства в прошлую субботу 7:3 сегодня команда центрального региона навязала куда более упорное противостояние: и на первый, и на второй перерывы именно она уходила лидером! Но ударный третий период в исполнении команды Президента Беларуси, который хоккеисты в красной форме выиграли 5:0, расставил все точки над і. 8:4  в матче и 2:0 в серии. Дружина Главы государства - чемпион.

Лучшим вратарем XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд признан голкипер дружины Минской области Сергей Роговский, его партнер  Андрей Ращинский - лучший нападающий, лучшим защитником стал Андрей Башко, Олег Антоненко с девятнадцатью баллами стал лучшим бомбардиром турнира.  Разумеется, традиционные подарки из рук Президента получили и болельщики на трибунах.

 
 
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Ледовая дружина Президента Беларуси  в одиннадцатый  раз в истории стала триумфатором Республиканских соревнований среди любительских команд на призы...
 
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