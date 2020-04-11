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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда Президента в одиннадцатый раз стала победителем любительского хоккейного турнира Ледовая дружина Президента Беларуси в одиннадцатый раз в истории стала триумфатором Республиканских соревнований среди любительских команд на призы...

Ледовая дружина Президента Беларуси в одиннадцатый раз в истории стала триумфатором Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. В финальной серии до двух побед будущим чемпионам противостояла дружина Минской области. После виктории команды Главы государства в прошлую субботу 7:3 сегодня команда центрального региона навязала куда более упорное противостояние: и на первый, и на второй перерывы именно она уходила лидером! Но ударный третий период в исполнении команды Президента Беларуси, который хоккеисты в красной форме выиграли 5:0, расставил все точки над і. 8:4 в матче и 2:0 в серии. Дружина Главы государства - чемпион.Лучшим вратарем XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд признан голкипер дружины Минской области Сергей Роговский, его партнер Андрей Ращинский - лучший нападающий, лучшим защитником стал Андрей Башко, Олег Антоненко с девятнадцатью баллами стал лучшим бомбардиром турнира. Разумеется, традиционные подарки из рук Президента получили и болельщики на трибунах.