|
Кокорин о Путине: «Раньше для меня стопроцентным авторитетом был наш президент, сейчас – я сам»
19.04.2020 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
– У тебя в WhatsApp раньше была аватарка с изображением президента России Владимира Путина. Сейчас – просто Кокорин, 9-й номер. Почему ты изменил?
– Я был молодой и наивный патриот страны, который любил и не видел все плохое, что есть в этой маленькой системе.
Столкнувшись с ней, я не расстроился в президенте, но расстроился в этой системе.
Если раньше для меня был стопроцентным авторитетом наш президент, то сейчас – это я сам для себя. Поэтому поставил себя на аватарку.
– То есть у тебя чуть-чуть изменилось восприятие мира?
– Я думаю, что оно изменилось бы у каждого, кто столкнулся бы с этим. Это другой мир, это очень сложно, это 80-е годы, нам этого не понять.
Я чуть расстроился, да, – сказал Кокорин Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о президенте России Владимире Путине.– У тебя в WhatsApp раньше была аватарка с изображением президента...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)