Кокорин о Путине: «Раньше для меня стопроцентным авторитетом был наш президент, сейчас – я сам»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о президенте России Владимире Путине .

– У тебя в WhatsApp раньше была аватарка с изображением президента России Владимира Путина. Сейчас – просто Кокорин, 9-й номер. Почему ты изменил?

– Я был молодой и наивный патриот страны, который любил и не видел все плохое, что есть в этой маленькой системе.

Столкнувшись с ней, я не расстроился в президенте, но расстроился в этой системе.

Если раньше для меня был стопроцентным авторитетом наш президент, то сейчас – это я сам для себя. Поэтому поставил себя на аватарку.

– То есть у тебя чуть-чуть изменилось восприятие мира?

– Я думаю, что оно изменилось бы у каждого, кто столкнулся бы с этим. Это другой мир, это очень сложно, это 80-е годы, нам этого не понять.

Я чуть расстроился, да, – сказал Кокорин Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.

Кокорин о предложениях из Европы: «Из Италии есть. Хочу в команду, которая за что-то борется» Еще больше новостей про Кокорина в нашей телеге о «Зените»!