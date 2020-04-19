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«Динамо» Брест разорвет контракт с Хачериди после удаления и попытки ударить судью (Betnews365)
19.04.2020 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Динамо»
Причина – неподобающее поведение 32-летнего футболиста в матче с «Витебском» (0:1).
На 85-й минуте Хачериди
После матча Хачериди в подтрибунке
Также «Динамо» собирается оштрафовать футболиста.
Это был третий матч украинца за
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«Динамо» Брест прекратит сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди, сообщает Betnews365.
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