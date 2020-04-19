«Динамо» Брест разорвет контракт с Хачериди после удаления и попытки ударить судью (Betnews365)

Источник материала: Tribuna.com

«Динамо» Брест прекратит сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди , сообщает Betnews365.

Причина – неподобающее поведение 32-летнего футболиста в матче с «Витебском» (0:1).

На 85-й минуте Хачериди ударил соперника пяткой , когда атака «Витебска» уже была завершена. За этот фол был назначен пенальти, а защитник получил прмую карсную. 11-метровый реализовал Ион Николэеску, чем принес победу «Витебску».

После матча Хачериди в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Также «Динамо» собирается оштрафовать футболиста.

Это был третий матч украинца за «Динамо» Брест .