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Никита Вайлупов - лучший правый полусредний SEHA-лиги

22.04.2020 12:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Никита Вайлупов по мнению болельщиков признан лучшим правым полусредним SEHA-лиги. Голосование на официальном сайте соревнований длилось неделю. Лучший линейный Стоянче Стоилов из "Вардара", лучший вратарь Николче Митревски из "Еурофарм". Из этого же клуба лучшим разыгрывающим признан Ловро Йоти.
 
 
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Никита Вайлупов по мнению болельщиков признан лучшим правым полусредним SEHA-лиги. Голосование на официальном сайте соревнований длилось неделю. Лучший линейный...
 
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