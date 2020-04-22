Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг экспорта футболистов Учитывались те игроки, которые уехали играть за пределы родины в 2019 году. Показатель нашей страны: 43 футболиста, выступавшие за рубежом, и это 68-ое место....

Учитывались те игроки, которые уехали играть за пределы родины в 2019 году. Показатель нашей страны: 43 футболиста, выступавшие за рубежом, и это 68-ое место. Возглавляет список Бразилия - 1600 игроков, на втором месте Франция - 1027 игроков и Аргентина третья - 972 футболиста из этой страны отправились в другие чемпионаты.