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Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг экспорта футболистов

22.04.2020 12:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Учитывались те игроки, которые уехали играть за пределы родины в 2019 году. Показатель нашей страны: 43 футболиста, выступавшие за рубежом, и это 68-ое место. Возглавляет список Бразилия - 1600 игроков, на втором месте Франция  - 1027 игроков и Аргентина третья  - 972 футболиста из этой страны отправились в другие чемпионаты.

 
 
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Учитывались те игроки, которые уехали играть за пределы родины в 2019 году. Показатель нашей страны: 43 футболиста, выступавшие за рубежом, и это 68-ое место....
 
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