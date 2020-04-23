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Олег Дулуб: «Чемпионство брестского «Динамо» в прошлом году – на 70 процентов заслуга Милевского»
23.04.2020 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб отметил роль Артема Милевского в чемпионстве брестского «Динамо».
- Приход Милевского взбодрил белорусский футбол?
– Я считаю, что чемпионство брестского «Динамо» в прошлом году – на 70 процентов заслуга Милевского. Он очень позитивно влиял на раздевалку. Для него целью было стать чемпионом в составе «Динамо». Пусть не киевского. Он был настоящим лидером. Вожак стаи, по-хорошему. Позитивные впечатления от его появления.
Я дважды ставил его на первое место в опросе на лучшего игрока чемпионата. В позапрошлом году он тоже тянул «Динамо», – сказал Дулуб в эфире стрима
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Белорусский специалист Олег Дулуб отметил роль Артема Милевского в чемпионстве брестского «Динамо».
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