Олег Дулуб: «Чемпионство брестского «Динамо» в прошлом году – на 70 процентов заслуга Милевского»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб отметил роль Артема Милевского в чемпионстве брестского «Динамо».

- Приход Милевского взбодрил белорусский футбол?

– Я считаю, что чемпионство брестского «Динамо» в прошлом году – на 70 процентов заслуга Милевского. Он очень позитивно влиял на раздевалку. Для него целью было стать чемпионом в составе «Динамо». Пусть не киевского. Он был настоящим лидером. Вожак стаи, по-хорошему. Позитивные впечатления от его появления.

Я дважды ставил его на первое место в опросе на лучшего игрока чемпионата. В позапрошлом году он тоже тянул «Динамо», – сказал Дулуб в эфире стрима Football.ua .

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