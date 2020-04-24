Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По итогам сезона Беларусь поднялась на 13 место в рейтинге IIHF Несмотря на отмену хоккейного чемпионата мира-2020 в Швейцарии, Беларусь поднялась с 14 на 13 место в рейтинге ИИХФ по итогам всего сезона. В активе нацкоманды 2 тысячи...

Несмотря на отмену хоккейного чемпионата мира-2020 в Швейцарии, Беларусь поднялась с 14 на 13 место в рейтинге ИИХФ по итогам всего сезона. В активе нацкоманды 2 тысячи 545 очков. Позади осталась Франция, которая вылетела из элиты в результате прошлогоднего планетарного форума в Словакии. В лидерах классификации - Канада. Наибольшего прогресса добилась сборная Казахстана, которой, напомним, руководит белорус Андрей Скабелка. Казахи поднялись с 19-й на 16-ю строчку в табеле.