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По итогам сезона Беларусь поднялась на 13 место в рейтинге IIHF

24.04.2020 20:56 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на отмену хоккейного чемпионата мира-2020 в Швейцарии, Беларусь поднялась с 14 на 13 место в рейтинге ИИХФ по итогам всего сезона. В активе нацкоманды 2 тысячи 545 очков. Позади осталась Франция, которая вылетела из элиты в результате прошлогоднего планетарного форума в Словакии. В лидерах классификации - Канада. Наибольшего прогресса добилась сборная Казахстана, которой, напомним, руководит белорус Андрей Скабелка. Казахи поднялись с 19-й на 16-ю строчку в табеле.
 
 
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Несмотря на отмену хоккейного чемпионата мира-2020 в Швейцарии, Беларусь поднялась с 14 на 13 место в рейтинге ИИХФ по итогам всего сезона. В активе нацкоманды 2 тысячи...
 
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