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Форвард «Немана» Кадимян посвятил победу над «Энергетиком-БГУ» и свой гол 105-й годовщине жертвам геноцида армян в Османской империи
25.04.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
«Сегодня было очень важно победить, чтобы выправить турнирное положение команды, рады, что нам довелось достичь этой цели. И также я хотел бы посвятить эту победу, и забитый мною гол годовщине Геноцида армян в 1915 году в Османской империи», — сказал Кадимян.
В 1915-1923 годах, по данным армянских историков, турки уничтожили около 1,5 млн армян, сожгли и разграбили более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел.
Добавим, что «Неман» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место. В активе «Энергетика-БГУ» 9 очков и 7-я позиция.
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Форвард «Немана» Кадимян посвятил победу над «Энергетиком-БГУ» и свой гол 105-й годовщине жертвам геноцида армян в Османской империи
Нападающий «Немана» Гегам Кадимян рассказал, что посвятил победу и гол в ворота команды «Энергетик-БГУ» 105-й годовщине жертвам геноцида армян в Османской...
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