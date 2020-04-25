Форвард «Немана» Кадимян посвятил победу над «Энергетиком-БГУ» и свой гол 105-й годовщине жертвам геноцида армян в Османской империи

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий рассказал, что посвятил победу и гол в ворота команды 105-й годовщине жертвам геноцида армян в Османской империи.

«Сегодня было очень важно победить, чтобы выправить турнирное положение команды, рады, что нам довелось достичь этой цели. И также я хотел бы посвятить эту победу, и забитый мною гол годовщине Геноцида армян в 1915 году в Османской империи», — сказал Кадимян.

В 1915-1923 годах, по данным армянских историков, турки уничтожили около 1,5 млн армян, сожгли и разграбили более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел.

Добавим, что «Неман» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место. В активе «Энергетика-БГУ» 9 очков и 7-я позиция.

Видео: «Беларусбанк – Вышэйшая ліга»