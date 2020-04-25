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Тетерин и Санкович поработали на субботнике вместе с Лукашенко
26.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко конец апреля традиционно проводит на юге страны. Глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
В 2020 году визит президента совпал с республиканским субботником. Президент принял участие в посадке деревьев на территории Национального парка «Припятский» в Петриковском районе.
Как сообщает канал
На фотографиях и видео узнаваемы два представителя белорусского спорта, составившие компанию первому лицу – глава БТФ Сергей Тетерин и бывшая гимнастка-художница Ксения Санкович.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко конец апреля традиционно проводит на юге страны.
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