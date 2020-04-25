Тетерин и Санкович поработали на субботнике вместе с Лукашенко  

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко конец апреля традиционно проводит на юге страны. Глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2020 году визит президента совпал с республиканским субботником. Президент принял участие в посадке деревьев на территории Национального парка «Припятский» в Петриковском районе.

Как сообщает канал СТВ , вместе с главой государства трудились те, с кем он обычно работает. На площади в 1,5 гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны.

На фотографиях и видео узнаваемы два представителя белорусского спорта, составившие компанию первому лицу – глава БТФ Сергей Тетерин и бывшая гимнастка-художница Ксения Санкович.

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