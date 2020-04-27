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Левченко о Чернобыле: «Решение покинуть дом и приехать в США было основано и на том, что произошло в нашей стране»

27.04.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко оценила сериал «Чернобыль».

«34 года назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа в мире. В тот день мне было 3 года и мы находились с семьей у моей бабушки и дедушки в деревне, которая находилась примерно в 20 милях от завода, где произошла авария. Так много было скрыто от нас, людей, и эта трагедия изменила не только нашу жизнь, но и весь мир! Мы никогда не узнаем, какой ущерб был нанесен, сколько людей умерло и все еще умирает от радиации, вызывающей рак, инвалидность и многое другое!

Когда я впервые приехала в Америку, люди спрашивали у меня, откуда вы, и я отвечала: Беларусь. Они не знали, где это, не знали о Чернобыле, хотя я думала, что все должны знать об этой трагедии, которая происходит в Украине. Беларусь сильно пострадала после взрыва. И люди понятия об этом не имели.

Только после того, как телеканал HBO выпустил документальный сериал, об этом узнали больше людей. Когда я сказала им, что я из той области, где это произошло, определенно стала выглядеть по-другому в их глазах. Решение покинуть дом и приехать в США было основано и на том, что произошло в нашей стране. Пожалуйста, найдите время, чтобы посмотреть сериад, и я молю Бога, чтобы ничего подобного больше не повторилось», – написала Левченко в инстаграм.

 
 
 
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Exactly 34 years ago, on April 26, 1986, the largest man-made disaster in the world occurred at the Chernobyl Nuclear Power Plant. On that day I was 3 years old at my grandparents village with my family, around 20 miles away from the plant, where accident happened

 
 
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