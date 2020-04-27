Левченко о Чернобыле: «Решение покинуть дом и приехать в США было основано и на том, что произошло в нашей стране»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка оценила сериал «Чернобыль».

«34 года назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа в мире. В тот день мне было 3 года и мы находились с семьей у моей бабушки и дедушки в деревне, которая находилась примерно в 20 милях от завода, где произошла авария. Так много было скрыто от нас, людей, и эта трагедия изменила не только нашу жизнь, но и весь мир! Мы никогда не узнаем, какой ущерб был нанесен, сколько людей умерло и все еще умирает от радиации, вызывающей рак, инвалидность и многое другое!

Когда я впервые приехала в Америку, люди спрашивали у меня, откуда вы, и я отвечала: Беларусь. Они не знали, где это, не знали о Чернобыле, хотя я думала, что все должны знать об этой трагедии, которая происходит в Украине. Беларусь сильно пострадала после взрыва. И люди понятия об этом не имели.