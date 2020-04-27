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«Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Атлетико» интересуются Бен-Йеддером

27.04.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

29-летним французом интересуются «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Игрок может уйти из «Монако», если клуб не попадет в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуется «Барселона».

В 26 матчах Лиги 1 футболист забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. 

 
 
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Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
 
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