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«Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Атлетико» интересуются Бен-Йеддером
27.04.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Монако»
29-летним французом интересуются
Игрок может уйти из «Монако», если клуб не попадет в еврокубки.
Ранее
В 26 матчах Лиги 1 футболист забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.
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Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
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