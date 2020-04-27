Хоккейное «Динамо» – самое эффективное брендовое сообщество Беларуси в Twitter. БАТЭ – 3-е, «Крумкачы» – 9-е

Источник материала: Tribuna.com

Digital-агентство AMDG представило новый рейтинг популярности брендов в социальных сетях.

Так, хоккейное минское является самым эффективным брендовым сообществом Беларуси в Twitter. На третьем месте – , на девятом – .





В исследовании эффективности ведения социальных сетей специалисты AMDG анализируют не только количественные (число подписчиков), но и качественные показатели ведения страниц (ER day/ER post — отношение лайков, комментариев, репостов и сохранений публикаций к числу подписчиков в день и за публикацию соответственно). Кроме того, учитывается периодичность, с которой ведутся сообщества. Бренд, получивший наименьшее значение по сумме трех метрик, занимает первое место.