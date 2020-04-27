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Хоккейное «Динамо» – самое эффективное брендовое сообщество Беларуси в Twitter. БАТЭ – 3-е, «Крумкачы» – 9-е

27.04.2020 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Digital-агентство AMDG представило новый рейтинг популярности брендов в социальных сетях.

Так, хоккейное минское «Динамо» является самым эффективным брендовым сообществом Беларуси в Twitter. На третьем месте – БАТЭ, на девятом – «Крумкачы».

Хоккейное «Динамо» – самое эффективное брендовое сообщество Беларуси в Twitter. БАТЭ – 3-е, «Крумкачы» – 9-е

В исследовании эффективности ведения социальных сетей специалисты AMDG анализируют не только количественные (число подписчиков), но и качественные показатели ведения страниц (ER day/ER post — отношение лайков, комментариев, репостов и сохранений публикаций к числу подписчиков в день и за публикацию соответственно). Кроме того, учитывается периодичность, с которой ведутся сообщества. Бренд, получивший наименьшее значение по сумме трех метрик, занимает первое место.

 
 
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Digital-агентство AMDG представило новый рейтинг популярности брендов в социальных сетях.
 
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