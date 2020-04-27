Ходасевич о брестском «Динамо»: «Мы можем сделать вывод, что чемпион находится в очень тяжелой ситуации. Коанде надо давать эмоцию, чтобы она играла»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер поделился мнением о проблемах брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси с «Шахтером» (0:2).

«У брестского «Динамо» куча кадровых проблем. Два игрока дисквалифицированы. Хачериди и Кики – это центр обороны, который выжигается. Паловец не имел игровой практики последнее время. Выходит в позицию центрального защитника Веретило, а не, допустим, Нойок. Так или иначе оказалось, что все равно рвется, все равно с листа невозможно сыграть. Вот знаете бывает так, что знаешь о том, что там будут проблемы и думаешь, что туда будут давить и там будут проблемы. Так случилось. Ничего нового и ничего сверхъестественного.

А что брестское «Динамо» предложило в атаке? В атаке где-то не повезло. Лаптев не забивает, Миша Гордейчук никак не может настроить прицел. И все это, наверное, сказывается на общем результате. Потому что это второе поражение «Динамо» подряд. Но! Наверное, две программы назад было в заголовке слово «саморазрушение «Динамо» Брест». Оно, наверное, не очень подходящее сегодня для этого определения, но с учетом двух поражений, конечно, мы можем сделать вывод, что чемпион находится в очень тяжелой ситуации. Проблемы объективные и субъективные.

Мы видим, что брестское «Динамо» достаточно уязвимо, очень зависимо от лидера. В частности, от Артема Милевского и его формы физической и эмоциональной. Зависимо в том числе от какого-то импульса. И этот импульс был при победе над «Шахтером» и «Ислочью», а затем его не было в и теперь недостаточно было с в .

Это команда, которая мастеровита и очень классная, но ей надо еще угля закидывать, давать эмоцию для того, чтобы она играла. И в связи с этим кубковый матч 29 апреля, где «Шахтер» будет принимать брестское «Динамо», сумасшедший интерес к этой игре! Смотрите: «Шахтер» находится в хорошем тонусе и вряд ли все те игроки, которые не квалифицированные для «Шахтера», восстановятся. Значит, будет иметь фактически полное право выставить такую же обойму и попытаться уйти со счета 0:2. А восстановится ли брестское «Динамо» психологически, чтобы этот счет удержать – это еще большой вопрос. Потому что эмоции не поднимаются по щелчку. И это очередной тест для этой команды, это мотивация! И этот матч в среду будет просто великолепным по своей интриге, по своей сути», – сказал Ходасевич в эфире программы «Бремя футбола» на своем YouTube-канале .

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