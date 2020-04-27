ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ходасевич о брестском «Динамо»: «Мы можем сделать вывод, что чемпион находится в очень тяжелой ситуации. Коанде надо давать эмоцию, чтобы она играла»

27.04.2020 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси с «Шахтером» (0:2).

«У брестского «Динамо» куча кадровых проблем. Два игрока дисквалифицированы. Хачериди и Кики – это центр обороны, который выжигается. Паловец не имел игровой практики последнее время. Выходит в позицию центрального защитника Веретило, а не, допустим, Нойок. Так или иначе оказалось, что все равно рвется, все равно с листа невозможно сыграть.  Вот знаете бывает так, что знаешь о том, что там будут проблемы и думаешь, что туда будут давить и там будут проблемы. Так случилось. Ничего нового и ничего сверхъестественного.  

А что брестское «Динамо» предложило в атаке? В атаке где-то не повезло. Лаптев не забивает, Миша Гордейчук никак не может настроить прицел. И все это, наверное, сказывается на общем результате. Потому что это второе поражение «Динамо» подряд.  Но! Наверное, две программы назад было в заголовке слово «саморазрушение «Динамо» Брест». Оно, наверное, не очень подходящее сегодня для этого определения, но с учетом двух поражений, конечно, мы можем сделать вывод, что чемпион находится в очень тяжелой ситуации. Проблемы объективные и субъективные.

Мы видим, что брестское «Динамо» достаточно уязвимо, очень зависимо от лидера. В частности, от Артема Милевского и его формы физической и эмоциональной. Зависимо в том числе от какого-то импульса. И этот импульс был при победе над «Шахтером» и «Ислочью», а затем его не было в Витебске и теперь недостаточно было с «Шахтером» в Бресте

Это команда, которая мастеровита и очень классная, но ей надо еще угля закидывать, давать эмоцию для того, чтобы она играла. И в связи с этим кубковый матч 29 апреля, где «Шахтер» будет принимать брестское «Динамо», сумасшедший интерес к этой игре! Смотрите: «Шахтер» находится в хорошем тонусе и вряд ли все те игроки, которые не квалифицированные для «Шахтера», восстановятся. Значит, Юрий Вернидуб будет иметь фактически полное право выставить такую же обойму и попытаться уйти со счета 0:2. А восстановится ли брестское «Динамо» психологически, чтобы этот счет удержать – это еще большой вопрос. Потому что эмоции не поднимаются по щелчку. И это очередной тест для этой команды, это мотивация! И этот матч в среду будет просто великолепным по своей интриге, по своей сути», – сказал Ходасевич в эфире программы «Бремя футбола» на своем YouTube-канале.

Ковальчук о 14-м месте брестского «Динамо»: «Потеряли много очков. Неприятно, но это не катастрофично»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси с «Шахтером» (0:2).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Бабаев о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА: «У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика