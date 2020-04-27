Алиев – Милевскому: «Можешь подзалететь на золотой мячишко. А кого выбирать? Два чемпионата идут»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев пошутил, что нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский имеет шансы на получение «Золотого мяча» в этом сезоне.

Александр Алиев: «Кентяра, ну честно, я тебе скажу одно: я жду, чтобы чемпионаты не начинались. А 6 января же «Золотой мяч» вручают. Ну извини меня, ты где-то и можешь подзалететь на золотой мячишко (смеется)».

Артем Милевский : «Угомонись ты там, «Золотой мяч»

Александр Алиев: «Ну а что? А кого выбирать, объясни мне? Два чемпионата идут, вот из двух чемпионатов и надо выбирать. И все. Пожалуйста».

Артем Милевский: «Конечно, если кого-то выбирать, то из нашего (улыбается)».

Александр Алиев: «Ну и все, 6 января звоночек тебе с УЕФА или с ФИФА: «Артемий, прилетайте!» А ты еще на сцену в халате выйдешь».