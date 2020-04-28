ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккеист Максим Сушко вернулся из США и тренируется в Бресте

28.04.2020 21:44 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вернуться из США в Беларусь был вынужден игрок сборной страны, юная звезда белорусского хоккея, выступающая за океаном, - Максим Сушко. Дело в том, что сезон в североамериканских лигах был также приостановлен на неопределенный срок. Как эпидемиологическую ситуацию встретили в Пенсильвании - рассказ из первых уст в сюжете Станислава Липского.


Как вирус изменил жизнь в США 


Улыбка на лице Максима Сушко - прямое следствие тренировки. Столь нужные атлету эндорфины от занятий спортом белорус в отличие от своих американских одноклубников может и получает в эти дни на родине - в Бресте. Тренировки проходят по индивидуальной программе - бокс, прыжки: молодому хоккеисту важно постоянно работать над взрывной силой. В такой ситуации еще совсем недавно был сам Максим: в США сезон остановили, и боссы клуба в прямом смысле слова обязали игроков закрыться дома. Рядом с 21-летним нападающим в эти дни отец - Сергей Сушко, он, к слову, директор местного хоккейного клуба. Жизнь в городе над Бугом продолжается в обычным режиме, и это однозначно плюс, подчеркивает спортивный функционер.


НХЛ. Возобновление сезона


Когда возобновят хоккейный сезон за океаном, пока неизвестно. В минувшие выходные НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении турнира, сообщил NY Post. Отмечается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях. Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и Коламбус называются среди главных кандидатов. На встрече замечены Гэри Беттмэн, его заместитель, руководитель профсоюза Дон Фер и ряд игроков, включая Джона Тавареса. Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта. Что же, пока Максиму ничего иного не остается, как поддерживать себя в форме в родном Бресте. Тренировки на льду в Беларуси Максим начнет в мае. 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вернуться из США в Беларусь был вынужден игрок сборной страны, юная звезда белорусского хоккея, выступающая за океаном, - Максим Сушко. Дело в том, что сезон в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика