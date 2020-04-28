Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO Система учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались...

Система учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались вратари.Первое место в рейтинге занял Месси, набравший 100 из 100 баллов. Второе место занял Криштиану Роналду (у него тоже 100 баллов). Месси опередил в списке португальца по статистическим показателям. Третьим стал Тьерри Анри, который завершил карьеру в 2014 году.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите