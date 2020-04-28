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Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO

28.04.2020 21:16 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Система учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались вратари. 

Первое место в рейтинге занял Месси, набравший 100 из 100 баллов. Второе место занял Криштиану Роналду (у него тоже 100 баллов). Месси опередил в списке португальца по статистическим показателям. Третьим стал Тьерри Анри, который завершил карьеру в 2014 году.

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Система учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались...
 
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