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Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO
28.04.2020 21:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСистема учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались вратари.
Первое место в рейтинге занял Месси, набравший 100 из 100 баллов. Второе место занял Криштиану Роналду (у него тоже 100 баллов). Месси опередил в списке португальца по статистическим показателям. Третьим стал Тьерри Анри, который завершил карьеру в 2014 году.
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Система учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались...
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