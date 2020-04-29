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Петр Качуро: «В минском «Динамо» появляется тренер, проворачивает дела, делает деньги и уходит. Затем появляется новый клан — и так по кругу»

29.04.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о состоянии дел минского «Динамо».

— Как думаете, почему Гуренко ушел и стало ли для вас это неожиданностью? Вы наверняка знаете больше, чем многие.

— Меньше знаешь – крепче спишь:). Динамо для меня – больная тема. Уже который год в клубе происходят необъяснимые вещи. Появляется очередной тренер со своим штабом, проворачивает свои дела, подписывает футболистов, делает деньги и уходит. Затем появляется новый клан — и так по кругу.

Что касается Гуренко и его увольнения… Понимаешь, должны быть содержание, стиль игры, помимо результата. А не было ни стиля, ни содержания, ни результата. Порой у меня такое негодование вызывают слова комментаторов во время матчей Динамо: «Какое построение, какая оборона у команды…». Я в свою очередь смотрю на статистику – один удар по воротам да и тот мимо. Это катастрофа для такого клуба, как Динамо. Мне хочется видеть Динамо, играющим первым номером. Надеюсь, новый тренер – а он очень опытный – будет прививать умение не только обороняться, но и играть с позиции силы. Сейчас в Динамо много хороших молодых футболистов, которые не раскрывают своих лучших качеств при оборонительном футболе.

— Пока не могу понять, как вы относитесь к назначению Кучука.

— Честно говоря, нет желания это обсуждать. Не мое дело. Потому что каждый раз, когда высказываюсь на такие темы, некоторые руководители из федерации спрашивают, зачем делаю это. Мне нравился период, когда в Динамо работал Вук Рашович. Этот специалист выводил команду в групповой раунд Лиги Европы. В Динамо сейчас нужно выстраивать систему, которой давно нет, – сказал Качуро.

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

 
 
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