В Минске построят бассейн международного стандарта за китайские деньги. Планируется завершить работы к концу 2023-го

Источник материала: Tribuna.com

В Минске построят бассейн международного стандарта за китайские деньги.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», акцент в архитектурной концепции спортивного сооружения сделают на национальных символах Беларуси. В дизайнерском оформлении используют цвета государственного флага и элементы орнамента. Основной фасад выполнят в виде пяти соединенных ромбов, которые напоминают наши белорусские узоры и известные китайские узлы. По задумке архитекторов здание будет символизировать национальные традиции белорусского народа и дружбу между двумя странами.

«Бассейн соответствует стандартам, утвержденным Международной федерацией плавания (FINA). Здесь можно будет проводить как национальные соревнования, так и принимать первенства международного уровня по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Объект станет площадкой для подготовки белорусских спортсменов, а также предоставит возможность горожанам для занятий плаванием. Следить за соревнованиями сможет 6 000 зрителей.

Высота спортивного сооружения составит около 30 м, а его площадь – 40 тыс. м2. Внутреннее пространство разделено на три зоны: для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Комплекс вместит 5 чаш: для основных состязаний, прыжков воду, разминки, обучению плаванию детей, своя чаша будет и в СПА-центре. Оборудуют здесь и спортивный зал, а также помещения для тренировок, где спортсмены смогут отрабатывать акробатические элементы и хореографию», – сказала главный архитектор Минска Ольга Радченко.

Сейчас на площадке идет подготовка территории. Планируется, что строители выйдут на объект в третьем квартале этого года и завершат работы к концу 2023-го года.









Китайцы построят в Минске не только Национальный стадион, но и бассейн. Стоимость работ – около 180 млн долларов

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