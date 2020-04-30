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Игорь Брикун может покинуть «Юность» («БХ»)

30.04.2020 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный чемпион Беларуси Игорь Брикун, скорее всего, покинет «Юность», сообщает «БХ».

В минувшем регулярном сезоне 33-летний голкипер провел 44 матча, при коэффициенте надежности 1,50 и 92,0% отраженных бросков. В плей-офф Брикун провел 16 матчей, при коэффициенте надежности 1,37 и 94,0% отраженных бросков.

Также вратарь провел 3 игры за сборную Беларуси.

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Четырехкратный чемпион Беларуси Игорь Брикун, скорее всего, покинет «Юность», сообщает «БХ».
 
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