Генсек брестского «Динамо» Мачульский покинул клуб («Белорусский футбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь брестского « Динамо » Владимир Мачульский покинул клуб, сообщает «Белорусский футбол».

Отметим, что с недавнего времени Мачульский также исполнял обязанности пресс-секретаря « Динамо ». О причинах расторжения контракта не сообщается.

Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Беларуси. В высшей лиге после шести туров брестчане идут на 14-м месте, набрав семь очков.

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