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Генсек брестского «Динамо» Мачульский покинул клуб («Белорусский футбол»)

30.04.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский покинул клуб, сообщает «Белорусский футбол».

Отметим, что с недавнего времени Мачульский также исполнял обязанности пресс-секретаря «Динамо». О причинах расторжения контракта не сообщается.

Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Беларуси. В высшей лиге после шести туров брестчане идут на 14-м месте, набрав семь очков.

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
 
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Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский покинул клуб, сообщает «Белорусский футбол».
 
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