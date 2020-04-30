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Генсек брестского «Динамо» Мачульский покинул клуб («Белорусский футбол»)
30.04.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь брестского «
Отметим, что с недавнего времени
Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Беларуси. В высшей лиге после шести туров брестчане идут на 14-м месте, набрав семь очков.
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!
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Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский покинул клуб, сообщает «Белорусский футбол».
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