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Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул «Ливерпулю». Они все равно бы его выиграли»

30.04.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поразмышлял на тему досрочного завершения сезона в чемпионате Англии

«Честно говоря, насколько я могу судить, можно отдать титул «Ливерпулю». 

«Ливерпуль» заслужил титул, команда провела отличный сезон и лидирует в таблице. О, я даже не помню, сколько у них очков.

Дело в том, что в любом случае они выиграли бы [чемпионат], поэтому, думаю, титул принадлежит им с этической точки зрения. Конечно, я надеюсь, что сезон закончат и доиграют по спортивному принципу.

Но если мы продолжим играть, и будет опасность, которую мы проигнорируем, пока где-то в мире умирают люди, я не знаю, будет ли это прямо на моей совести», – сказал Рюдигер в интервью ZDF.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе. «Челси» занимает четвертое место, отставая от «Ливерпуля» на 34 очка.

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поразмышлял на тему досрочного завершения сезона в чемпионате Англии.
 
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