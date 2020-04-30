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Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул «Ливерпулю». Они все равно бы его выиграли»
30.04.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«Честно говоря, насколько я могу судить, можно отдать титул «Ливерпулю».
Дело в том, что в любом случае они выиграли бы [чемпионат], поэтому, думаю, титул принадлежит им с этической точки зрения. Конечно, я надеюсь, что сезон закончат и доиграют по спортивному принципу.
Но если мы продолжим играть, и будет опасность, которую мы проигнорируем, пока где-то в мире умирают люди, я не знаю, будет ли это прямо на моей совести», – сказал Рюдигер в интервью ZDF.
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поразмышлял на тему досрочного завершения сезона в чемпионате Англии.
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