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Париматч-Экстралига. Файков назван лучшим тренером сезона, Малютин – вратарем, Антонов – защитником, Ремезов – нападающим и другие лауреаты
30.04.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Названы все лауреаты прошедшего хоккейного года в «Париматч-Экстралиге» по версии представителей клубов.
Лауреаты:
– лучший вратарь – Максим Малютин («Шахтер»);
– лучший защитник –
– лучший нападающий – Никита Ремезов (
– лучший молодой игрок – Нассер Субхи (
– MVP Кубка президента – Максим Малютин («Шахтер»);
– лучший тренер – Юрий Файков («Шахтер»);
– лучшая арена – Ледовая арена в Орше;
– лучший бомбардир чемпионата – Никита Ремезов («Неман», 59 (21+38) очков);
– лучший арбитр – Владимир Наливайко.
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Париматч-Экстралига. Файков назван лучшим тренером сезона, Малютин – вратарем, Антонов – защитником, Ремезов – нападающим и другие лауреаты
Названы все лауреаты прошедшего хоккейного года в «Париматч-Экстралиге» по версии представителей клубов.
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