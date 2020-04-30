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Париматч-Экстралига. Файков назван лучшим тренером сезона, Малютин – вратарем, Антонов – защитником, Ремезов – нападающим и другие лауреаты

30.04.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Названы все лауреаты прошедшего хоккейного года в «Париматч-Экстралиге» по версии представителей клубов.

Лауреаты:

– лучший вратарь – Максим Малютин («Шахтер»);

– лучший защитник – Андрей Антонов («Юность»);

– лучший нападающий – Никита Ремезов («Неман»);

– лучший молодой игрок – Нассер Субхи («Гомель»);

– MVP Кубка президента – Максим Малютин («Шахтер»);

– лучший тренер – Юрий Файков («Шахтер»);

– лучшая арена – Ледовая арена в Орше;

– лучший бомбардир чемпионата – Никита Ремезов («Неман», 59 (21+38) очков);

– лучший арбитр – Владимир Наливайко.

Напомним, обладателем Кубка Президента-2020 стала минская «Юность». Серебряные награды достались «Шахтеру». Бронза – у «Немана».

За музыку в «Ислочи» отвечают не футболисты. Им ставят Высоцкого, Шуфутинского и даже Кобейна

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Гомель
 
 
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Названы все лауреаты прошедшего хоккейного года в «Париматч-Экстралиге» по версии представителей клубов.
 
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