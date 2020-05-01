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Экс-врач БАТЭ Одинцов: «Ермакович назвал меня «шестеркой Капского». Я написал «по собственному». Капский заявление не принял и вступился за меня»

01.05.2020 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-врач БАТЭ Александр Одинцов рассказал про конфликт с Александром Ермаковичем, сообщает «Прессбол».

- С Багой вам как работалось?

– Хорошо.

- А с Ермаковичем?

– Хорошо до определенного момента.

- С ним тоже был конфликт, насколько я знаю.

– Был. В 2017 году. До этого все было нормально. А тогда определенная ситуация случилась.

- На той же почве, что и с Дулубом?

– Нет. Ермакович — хороший тренер и адекватный человек. Если коротко, у Капского на сборах в Турции развилась пневмония. Команде уже надо было улетать, а он оказался в очень тяжелом состоянии и не мог. Меня оставили при нем. Провел с ним около 18 дней. Ездил к нему по два раза в день. Мы много общались, в одном из разговоров он спросил у меня про одного игрока — не буду его называть. Сказал, чувствует, что что-то с ним не то. Я подтвердил, что в команде этого игрока футболисты недолюбливают. Мы обсуждали это минуты три, а затем перешли к другой теме.

Но позже Капский рассказал об этом Ермаковичу, а тренер воспринял, будто я сдаю информацию. Когда мы с Капским вернулись в Беларусь, Ермакович меня вызвал поговорить один на один и предъявил это все. Сказал, что теперь я в команде буду только числиться, назвал «шестеркой Капского». Я не желал нагнетать ситуацию — сел в машину, отправился в офис и написал «по собственному». Капский заявление тогда не принял и вступился за меня.

Дулуб мне говорил, что у меня был конфликт со всем тренерским штабом Ермаковича. Это не так. У меня прекрасные отношения с сотрудниками клуба. Ко мне приходят на лечение матери тренеров, жены футболистов, сами футболисты, а работники клуба до сих пор заходят в гости. В БАТЭ все всегда были, как семья, – рассказал Одинцов.

Дулуб – о претензиях доктора Одинцова и о том, как работал в БАТЭ: отношения с игроками, штраф Глебу, утечка информации

Заставлял с травмами работать в общей группе, выбирал слабых соперников, сжег авторитет на штрафе Глебу. Экс-врач БАТЭ – о работе Дулуба

 
 
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Экс-врач БАТЭ Александр Одинцов рассказал про конфликт с Александром Ермаковичем, сообщает «Прессбол».
 
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