Шуми Бабаев о назначении Скабелки в «Локомотив»: «Это дело времени. Давно все согласовано»

Источник материала: Tribuna.com

Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в «Локомотив».

— Почему «Локомотив» еще не объявил о назначении Андрея Скабелки?

— Это дело времени. Давно все согласовано, никаких проблем нет, – сказал Бабаев.

Агент Скабелки: «Локомотив» – основная цель и приоритет»