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Шуми Бабаев о назначении Скабелки в «Локомотив»: «Это дело времени. Давно все согласовано»
01.05.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в «Локомотив».
— Почему «Локомотив» еще не объявил о назначении Андрея Скабелки?
— Это дело времени. Давно все согласовано, никаких проблем нет, – сказал Бабаев.
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Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в «Локомотив».
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