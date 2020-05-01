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Шуми Бабаев о назначении Скабелки в «Локомотив»: «Это дело времени. Давно все согласовано»

01.05.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в «Локомотив».

— Почему «Локомотив» еще не объявил о назначении Андрея Скабелки?

— Это дело времени. Давно все согласовано, никаких проблем нет, – сказал Бабаев.

Агент Скабелки: «Локомотив» – основная цель и приоритет»

 
 
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Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в «Локомотив».
 
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