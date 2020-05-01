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Остапчук для возобновления карьеры нужно вернуть около 300 тысяч долларов: «Они взяли все посчитали с налогами. Я таких денег даже на руки не получала»

01.05.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская толкательница ядра, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировала слова председателя БФЛА Вадима Девятовского о том, что для возвращения спортсменки в сектор необходимо вернуть IAAF призовые. Дело, по словам руководителя федарации, пока на паузе.

– Вадим Девятовский недавно сообщил о том, что для возвращения в сектор вам необходимо вернуть призовые. Какие-то шаги предпринимаются в этом направлении?

– Никаких шагов. Год-полтора назад последний раз с Вадимом общались. Он пытался найти спонсоров и прочее. Ничего с этим не получилось. Сумма получается… Они взяли все посчитали с налогами. Я таких денег даже на руки не получала. Я должна вернуть больше, чем даже получала. Естественно, мне неоткуда взять такие деньги. То, что я заработала, – я могу вернуть. Но то, чего у меня не было, отдавать… Считаю, это глупо.

– То есть еще гигантские перерасчеты сделали.

– Смотрите. Когда спортсмен выигрывает турнир, то он получает из тех денег примерно 60-65 процентов. Остальное из суммы – автоматически высчитываются налоги страны, где проходят соревнования. Затем оплата тренеру, оплата менеджеру. И спортсмену остается из суммы примерно 60 процентов. Соответственно эти деньги я готова вернуть. А где взять деньги, которые я как бы и не получала? А мне грубо говоря все скалькулировали эти деньги и сказали отдавать.  

– Если возвращать деньги, то о какой сумме идет речь?

– Около трехсот тысяч долларов.

– А вот есть же довольно популярная штука как краудфандинг. Также при помощи СМИ можно найти площадку для счета. Например, вот номер для помощи и так далее.

– Думаю, что это не в наших условиях. И не в нынешних условиях.  Тем более сейчас, когда экономика на ладан дышит. Поэтому смысла сейчас никакого нет. Вопрос был в том, что я деньги была готова дополнительно взять в долг под то, что я потом призовыми своими смогу отдать. Я говорю про те дополнительные деньги, которые нужно доплатить. Но не нашлось и такого человека, который бы на это согласился. На этом вопрос и закрыли. Не знаю, почему Вадим говорит про какую-то паузу.

– А если завтра придет спонсор и скажет: «Надежда Николаевна, вот вам 300 тысяч!».

– Ну вы знаете, если бы да кабы. Если придет, то тогда и будет разговор, – сказала Надежда Остапчук.

Тренер Остапчук Ефимов: «БФЛА имеет документы, что с Надежды все ограничения сняли. Остается «мелочь» – выплатить премиальные, начиная с 2008 года»

Вадим Девятовский: «Остапчук пока на паузе. Ей нужно вернуть большую сумму призовых IAAF, иначе вернуться в сектор нельзя»

Надежда Остапчук: «Допинг в Пекине-2008? Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена»

 
 
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Белорусская толкательница ядра, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук в беседе с корреспондентом Tribuna.com...
 
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