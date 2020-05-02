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Макслайн – первая лига. 3-й тур. «Нафтан» в гостях у «Локомотива», «Арсенал» принимает «Химик» и другие матчи

02.05.2020 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Макслайн – первая лига

3-й тур

Арсенал Дзержинск – Химик Светлогорск
Дата проведения
2 мая, 13.30, «РЦОР-БГУ»
Онлайн матча
Локомотив Гомель – Нафтан
Дата проведения
2 мая, 16.00, «Локомотив»
Онлайн матча
Волна – Ошмяны
Дата проведения
2 мая, 17.00, «Волна»
Онлайн матча
Орша – Сморгонь
Дата проведения
2 мая, 18.00, «ЦСК»
Онлайн матча
Спутник – Гранит
Дата проведения
3 мая, 15.00, «стадион ДЮСШ-8»
Онлайн матча
Лида – Слоним 2017
Дата проведения
3 мая, 16.00, «Юность»
Онлайн матча
Крумкачы – Гомель
Дата проведения
3 мая, 17.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

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Теги: Гомель
 
 
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Макслайн – первая лига 3-й тур Таблица первой лиги Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения
 
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