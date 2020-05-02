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Юрий Пунтус: «Очень доволен игрой. И тем, что нас прорвало. Всегда считалось, что у команд, в которых я работал, с атакой все нормально»

02.05.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением об игре против «Минска» (5:2), передает «Прессбол».

«Скажу банально, но это истинно и искренне. Очень хорошее настроение. Игра нам удалась. Готовились серьезно — и, конечно, к победе. Анализировали все игры соперника, благо их еще не так много. Я подчеркивал, что самая нестабильная сегодня команда — это «Минск». Она в трех играх показала суперфутбол и добилась положительного результата, а еще три игры не удались. И вот мы надеялись и ждали, что заставим соперника провести не лучший матч.

Единственное, что меня расстроило — второй необязательный гол. «Минск», наверное, его заслужил. А вот наши ребята отнеслись в конце немного непрофессионально. Надеялся, что не пропустим, но пропустили после какой-то расхлябанности и самоуверенности.

А вообще, конечно, очень доволен игрой. И тем, что нас прорвало. Все-таки моим командам несвойственно мало пропускать, а мы до этого матча пропустили всего лишь два мяча в шести турах. Но зато всегда считалось, что у команд, в которых я работал, с атакой все нормально. И то, что нам не удавалось до сегодняшней игры, сейчас получилось. Дай бог, чтобы это было не разово. И чтобы в следующих матчах имели возможность забивать и за счет голов добиваться результата», – сказал Пунтус.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением об игре против «Минска» (5:2), передает «Прессбол».
 
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