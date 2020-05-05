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Коноплев о совместном чемпионате с Россией: «У нас женские клубы, например, и так на ладан дышат. Нам это не под силу»

05.05.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в интервью «Прессболу» рассказал о перспективах совместного чемпионата с Россией и Украиной.

- Глава российской федерации Сергей Шишкарев заявил, что обсуждался вариант подачи заявки на проведение женского ЧЕ-2026 совместно с белорусами и украинцами. Звучала идея и о вхождении наших клубов в чемпионат России. Что из этого может осуществиться?

– Я находился в том месте и в тот момент, когда об этом заявил Сергей Николаевич. Вернее, высказал предположение. И это предположение вызвало бурю негатива в той же Украине. Вы знаете, что с россиянами там непростые отношения из-за Донбасса. Хотя между гандболистами эти отношения прекрасные. Но политика есть политика. Совместный чемпионат России, Беларуси и Украины — такого и быть не может. А России и Беларуси — нам предложение не поступало.

А что касается национального чемпионата... Вы понимаете, какие там расстояния? Где Ростов-на-Дону, Астрахань? У нас женские клубы, например, и так на ладан дышат. Я был бы только за. Но, конечно, нам это не под силу. В прошлом году мы думали, как организовать что-то совместное с Украиной. Этим занимался Андрей Крайнов. Но пока не получается. БГК полностью задействован в СЕХА-лиге. А у остальных, к сожалению, нет возможностей вояжировать, как волейболистки. Россия тоже не так богата, чтобы взять на себя расходы, – сказал Коноплев.

 
 
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Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в интервью «Прессболу» рассказал о перспективах совместного чемпионата с Россией и Украиной.
 
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