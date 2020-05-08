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Владимир Малевич: «Сырей говорит, что при счете 5:1 звонит Малевич, и после этого мы проиграли 5:6. Хотел бы я обладать такими волшебными качествами»
08.05.2020 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок обороны
«Вчера узнал эту новость из прессы, был в шоке. С Александром Сыреем мы когда-то играли вместе, но в последнее время общение практически сошло на нет. Осенью он мне позвонил, говорил, что в «Динамо» Молодечно не платят деньги, заикался о каких-то ставках, но я не стал слушать, мне моя репутация дороже.
Читаю прессу, где Сырей
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Владимир Малевич: «Сырей говорит, что при счете 5:1 звонит Малевич, и после этого мы проиграли 5:6. Хотел бы я обладать такими волшебными качествами»
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