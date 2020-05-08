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Владимир Малевич: «Сырей говорит, что при счете 5:1 звонит Малевич, и после этого мы проиграли 5:6. Хотел бы я обладать такими волшебными качествами»

08.05.2020 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок обороны «Северстали» Владимир Малевич прокомментировал информацию, что он и бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов могут быть причастны к организации договорного матча в «Париматч-Экстралиге» между «Динамо» Молодечно и «Могилевом».

«Вчера узнал эту новость из прессы, был в шоке. С Александром Сыреем мы когда-то играли вместе, но в последнее время общение практически сошло на нет. Осенью он мне позвонил, говорил, что в «Динамо» Молодечно не платят деньги, заикался о каких-то ставках, но я не стал слушать, мне моя репутация дороже.

Читаю прессу, где Сырей говорит, что при счете 5:1 звонит Малевич, и после этого мы проиграли 5:6. Хотел бы я обладать такими волшебными качествами, чтобы так влиять на спортивные события. Это смешно. Со мной из правоохранительных органов или судов Минска никто не связывался. Я вообще в другой стране нахожусь», — сказал Малевич.

За «договорняк» 15 тысяч на всех, автор шайбы просил прощения, порноролик – прикол. Сдавшие матч (и не только) хоккеисты выступили в суде

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Бывший игрок обороны «Северстали» Владимир Малевич прокомментировал информацию, что он и бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов могут быть причастны...
 
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