Виталий Трубило: «Штанге отличный психолог и человек. Он смог сделать так, чтобы я летал по полю. Мы верили, что можем»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник вспомнил о своем выступлении за пражскую «Славию».

– Как ты перебрался в «Славию»?

– Меня отправили в аренду в «Злин», команда стояла на вылет, спастись в итоге не удалось, но второй круг сыграл очень хорошо. Нам удалось обыграть даже «Спарту», а «Славия» попалась еще и в кубке. Получилось проявить себя в этих матчах и после сезона меня выкупила пражская команда.

– В Беларусь тебя начал возвращать .

– Еще когда играл в Мосте, приезжал его помощник Харальд Ирмшер смотреть на меня. Надо сказать, что Бернд знал про каждого белоруса, где бы тот не выступал. Но для меня смотрины вышли неудачными, заменили еще до перерыва, на 42-й минуте. Тренер сказал, что я просто перегорел, хотя вроде за собой такого не чувствовал. Даже Ирмшер поинтересовался, у тебя травма?

Когда я перешел в Славию Бернд уже лично приехал посмотреть на меня и решил вызвать в сборную.

– Сразу же на матч против сборной Франции.

– Это была моя детская мечта. Играть за сборную не только честь, но и цель для каждого. Мне очень помогло и понравилось отношение Штанге. Он отличный психолог и человек. Он смог сделать так, чтобы я летал по полю. Своей поддержкой он меня окрылял.

Когда я пришел в команду он представил: «Ребята, поприветствуйте нового игрока сборной — Виталия Трубило. Он великолепно играет в пражской «Славии», поэтому сегодня он с нами и вместе мы будем идти к своей цели». Бернд постоянно работал с парнями, говорил о сильных качествах, о том на чем необходимо делать упор. Вдалбливал мне то, что я могу, что я сильный, и так – с каждым. Эта сборная была легкая, уверенная в себе и играла хорошо. Мы верили, что можем. На сборах ведь ничего не успеешь натренировать, но он находил главное – нужные слова, – сказал Трубило.

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