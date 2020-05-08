ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виталий Трубило: «Штанге отличный психолог и человек. Он смог сделать так, чтобы я летал по полю. Мы верили, что можем»

08.05.2020 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Виталий Трубило вспомнил о своем выступлении за пражскую «Славию».

– Как ты перебрался в «Славию»?

– Меня отправили в аренду в «Злин», команда стояла на вылет, спастись в итоге не удалось, но второй круг сыграл очень хорошо. Нам удалось обыграть даже «Спарту», а «Славия» попалась еще и в кубке. Получилось проявить себя в этих матчах и после сезона меня выкупила пражская команда.

– В Беларусь тебя начал возвращать Бернд Штанге.

– Еще когда играл в Мосте, приезжал его помощник Харальд Ирмшер смотреть на меня. Надо сказать, что Бернд знал про каждого белоруса, где бы тот не выступал. Но для меня смотрины вышли неудачными, заменили еще до перерыва, на 42-й минуте. Тренер сказал, что я просто перегорел, хотя вроде за собой такого не чувствовал. Даже Ирмшер поинтересовался, у тебя травма?

Когда я перешел в Славию Бернд уже лично приехал посмотреть на меня и решил вызвать в сборную.

– Сразу же на матч против сборной Франции.

– Это была моя детская мечта. Играть за сборную не только честь, но и цель для каждого. Мне очень помогло и понравилось отношение Штанге. Он отличный психолог и человек. Он смог сделать так, чтобы я летал по полю. Своей поддержкой он меня окрылял.

Когда я пришел в команду он представил: «Ребята, поприветствуйте нового игрока сборной — Виталия Трубило. Он великолепно играет в пражской «Славии», поэтому сегодня он с нами и вместе мы будем идти к своей цели».  Бернд постоянно работал с парнями, говорил о сильных качествах, о том на чем необходимо делать упор. Вдалбливал мне то, что я могу, что я сильный, и так – с каждым. Эта сборная была легкая, уверенная в себе и играла хорошо. Мы верили, что можем. На сборах ведь ничего не успеешь натренировать, но он находил главное – нужные слова, – сказал Трубило.

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Виталий Трубило вспомнил о своем выступлении за пражскую «Славию».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Градобоев отправлен в отпуск. «Белшина» занимается поисками нового главного тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика