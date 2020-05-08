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Гендир БАТЭ Залевский: «Даже если, не дай Бог, не выйдем в группу Лиги Европы, мы все равно должны обеспечить стабильность работы клуба»
08.05.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о зарплатах футболистов.
– Чтобы у клуба было больше денег, проще привлечь новых спонсоров либо провести работу по сокращению каких-то затрат?
– А это всегда идет бок о бок. Классический финансовый подход состоит в том, что ты четко контролируешь свои затраты и понимаешь, на что ты тратишь деньги. Второй момент – инвестирование, то есть во что ты вкладываешь и как генерируешь свой доход. А если на чем-то экономить, то нужно делать это правильно. Экономией можно увлечься так, что поломаешь все хорошее, что уже создано. В данном случае значения в ячейках Excel, трезвость ума и здравый смысл должны преобладать при принятии каких-то решений.
– Игрокам стоит опасаться за размер своих зарплат?
– Не думаю, что так нужно ставить вопрос. Клуб честен во всех своих обязательствах. Они есть перед партнерами и спонсорами – мы их будем до конца выполнять. Имеются обязательства перед игроками, у которых есть контракты. Футболистам не стоит опасаться – свои обязательства мы выполним.
И даже если БАТЭ, не дай Бог, не выйдет в группу
Плюс у футболистов есть определенные пункты в контрактах, которые позволят принимать соответствующие решения, действовать гибко в случае недостижения каких-то целей. Но данные решения будут принимать коллегиально. Не только мной, или мной и Андреем Анатольевичем Капским. Будет профессиональный кворум, – сказал Залевский.
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Гендир БАТЭ Залевский: «Даже если, не дай Бог, не выйдем в группу Лиги Европы, мы все равно должны обеспечить стабильность работы клуба»
Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о зарплатах футболистов.
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