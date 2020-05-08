Гендир БАТЭ Залевский: «Даже если, не дай Бог, не выйдем в группу Лиги Европы, мы все равно должны обеспечить стабильность работы клуба»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о зарплатах футболистов.

– Чтобы у клуба было больше денег, проще привлечь новых спонсоров либо провести работу по сокращению каких-то затрат?

– А это всегда идет бок о бок. Классический финансовый подход состоит в том, что ты четко контролируешь свои затраты и понимаешь, на что ты тратишь деньги. Второй момент – инвестирование, то есть во что ты вкладываешь и как генерируешь свой доход. А если на чем-то экономить, то нужно делать это правильно. Экономией можно увлечься так, что поломаешь все хорошее, что уже создано. В данном случае значения в ячейках Excel, трезвость ума и здравый смысл должны преобладать при принятии каких-то решений.

– Игрокам стоит опасаться за размер своих зарплат?

– Не думаю, что так нужно ставить вопрос. Клуб честен во всех своих обязательствах. Они есть перед партнерами и спонсорами – мы их будем до конца выполнять. Имеются обязательства перед игроками, у которых есть контракты. Футболистам не стоит опасаться – свои обязательства мы выполним.

И даже если БАТЭ, не дай Бог, не выйдет в группу , мы все равно должны обеспечить стабильность работы клуба, и будем это делать. Другое дело – у нас есть задачи, которые определены на сезон, о них знают и игроки, и тренеры. Руководством сделано все для обеспечения качественной работы, созданы комфортные условия, чтобы трудиться и думать только о футболе. Нужно их достигать для прославления клуба, для наших многочисленных болельщиков, для удовлетворения профессиональных амбиций, для благополучия клуба, а значит и собственного благополучия.

Плюс у футболистов есть определенные пункты в контрактах, которые позволят принимать соответствующие решения, действовать гибко в случае недостижения каких-то целей. Но данные решения будут принимать коллегиально. Не только мной, или мной и Андреем Анатольевичем Капским. Будет профессиональный кворум, – сказал Залевский.

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