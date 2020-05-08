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Владимир Коноплев: «Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае – в СКА. Никуленков будет играющим тренером»
08.05.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о будущем
– Бровко, Рутенко-младший, Никуленков, Шилович раздумывали об окончании карьер...
– Незадолго до разговора с вами беседовал с Андреем Крайновым. Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае — в СКА. Никуленков будет играющим тренером. А Шилович и сам пока не знает. Все зависит от его физического состояния и настроения. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы Сергей еще хотя бы сезон отыграл. Он очень нужен национальной команде, – сказал Коноплев.
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Владимир Коноплев: «Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае – в СКА. Никуленков будет играющим тренером»
Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о будущем Ивана Бровко, Дениса Рутенко, Дмитрия Никуленкова и Сергея Шиловича, передает газета «Прессбол».
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