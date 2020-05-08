Владимир Коноплев: «Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае – в СКА. Никуленков будет играющим тренером»

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о будущем , , и , передает газета « Прессбол ».

– Бровко, Рутенко-младший, Никуленков, Шилович раздумывали об окончании карьер...

– Незадолго до разговора с вами беседовал с Андреем Крайновым. Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае — в СКА. Никуленков будет играющим тренером. А Шилович и сам пока не знает. Все зависит от его физического состояния и настроения. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы Сергей еще хотя бы сезон отыграл. Он очень нужен национальной команде, – сказал Коноплев.

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