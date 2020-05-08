ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Коноплев: «Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае – в СКА. Никуленков будет играющим тренером»

08.05.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о будущем Ивана Бровко, Дениса Рутенко, Дмитрия Никуленкова и Сергея Шиловича, передает газета «Прессбол».

– Бровко, Рутенко-младший, Никуленков, Шилович раздумывали об окончании карьер...

– Незадолго до разговора с вами беседовал с Андреем Крайновым. Думаю, Бровко и Рутенко завершат выступления. Во всяком случае — в СКА. Никуленков будет играющим тренером. А Шилович и сам пока не знает. Все зависит от его физического состояния и настроения. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы Сергей еще хотя бы сезон отыграл. Он очень нужен национальной команде, – сказал Коноплев.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о будущем Ивана Бровко, Дениса Рутенко, Дмитрия Никуленкова и Сергея Шиловича, передает газета «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Пьянич согласился перейти в «Барселону». «Юве» оценивает хавбека в 60 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика