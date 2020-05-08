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«Белшина» рассматривает Дулуба, Свиркова и Невинского на пост главного тренера
08.05.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, «Белшина», после семи туров находящаяся на последнем месте в таблице,
Клуб занимается поисками нового коуча.
По информации
Кроме Свиркова преемниками Градобоева также могут стать
Также клуб рассматривает возможность приглашения специалистов из России.
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Как сообщалось ранее, «Белшина», после семи туров находящаяся на последнем месте в таблице, расстанется с главным тренером Эдуардом Градобоевым.
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