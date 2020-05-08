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«Белшина» рассматривает Дулуба, Свиркова и Невинского на пост главного тренера

08.05.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, «Белшина», после семи туров находящаяся на последнем месте в таблице, расстанется с главным тренером Эдуардом Градобоевым. Пока тренер отправлен в отуск.

Клуб занимается поисками нового коуча.

По информации Tribuna.com в расширенный список кандидатов входит Юрий Свирков. Последним местом работы специалиста был крымский «Инкомспорт».

Кроме Свиркова преемниками Градобоева также могут стать Олег Дулуб (получить комментарий специалиста не удалось) и Владимир Невинский (пока боссы «красно-черных» не связывались с тренером «Немана»).

Также клуб рассматривает возможность приглашения специалистов из России.

«Белшина» завалила старт сезона – главного тренера с концами отправили в отпуск (ищут замену, думают о Дулубе)

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Как сообщалось ранее, «Белшина», после семи туров находящаяся на последнем месте в таблице, расстанется с главным тренером Эдуардом Градобоевым.
 
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