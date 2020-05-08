«Белшина» рассматривает Дулуба, Свиркова и Невинского на пост главного тренера

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, «Белшина», после семи туров находящаяся на последнем месте в таблице, расстанется с главным тренером . Пока тренер отправлен в отуск.

Клуб занимается поисками нового коуча.

По информации .com в расширенный список кандидатов входит Юрий Свирков. Последним местом работы специалиста был крымский «Инкомспорт».

Кроме Свиркова преемниками Градобоева также могут стать (получить комментарий специалиста не удалось) и (пока боссы «красно-черных» не связывались с тренером ).

Также клуб рассматривает возможность приглашения специалистов из России.

«Белшина» завалила старт сезона – главного тренера с концами отправили в отпуск (ищут замену, думают о Дулубе)

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