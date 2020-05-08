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Захаров о минском «Динамо»: «Очень сомневаюсь, что «зубры» покинут КХЛ. «Динамо» – это сильный государственный проект»

08.05.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, нужен ли представитель от нашей страны в КХЛ, а также прокомментировал недавние сообщения о минском «Динамо», у которого наблюдаются финансовые проблемы и клуб ищет спонсоров.

– Вокруг «Динамо» много неприятных новостей – ушли Костицын и Евенко, нет новых подписаний, Дмитрий Басков говорит о финансовых трудностях. Вас, как тренера сборной, это беспокоит?

– Меня это беспокоит не как тренера национальной команды, а как болельщика и игрока. Я провел в этом клубе 12 сезонов. И это были лучшие годы в моей карьере.

– На ваш взгляд, существует ли вероятность, что «Динамо» придется выйти из КХЛ?

– Честно говоря, я такой информации не слышал. И очень сомневаюсь, что «зубры» покинут КХЛ. «Динамо» – это сильный государственный проект. Домашние матчи команды собирают полную «Минск-Арену». У «Динамо» мощная поддержка болельщиков и очень хорошие цифры по посещаемости в КХЛ – далеко немногие российские клубы могут похвастать похожими показателями. И я убежден, что белорусская команда может бороться за выход в плей-офф.

– Вопрос, который сейчас волнует многих и который вам задавали не раз: нам нужно «Динамо» в КХЛ?

– Мне кажется, без «Динамо» в КХЛ уровень нашего хоккея заметно понизится и постепенно спорт умрет. Беларуси нужна команда в КХЛ, просто необходима. И это вопрос не только с точки зрения спорта, но и развлечения. Люди с удовольствием посещают матчи. Еще раз повторюсь: это сильнейший проект, который должен жить.

– Хорошо. Тогда какие цели нужно ставить для «Динамо» в КХЛ?

– Постановкой целей и задач должно заниматься руководство клуба. Думаю, там с этим справятся.

– Что нужно сделать для того, чтобы «Динамо» давало и пользу для сборной, и результат?

– В первую очередь, нужен результат от хоккейных школ. Это первостепенная задача. Нужно, чтобы в белорусских школах было не по 150 человек, а как в «Юности» или «Динамо» по 550 воспитанников. Тогда и детский чемпионат станет интереснее и конкурентоспособнее, и не будет счетов по 30:0, как мы видим иногда сегодня. Самое необходимое, что нужно сделать сегодня всем клубам – обратить внимание на свои школы, – сказал Захаров.

Агент Андрея Костицына: «Нет ясности, продолжит ли «Динамо» выступать в КХЛ. Мы даже суммы контракта не обсуждали»

Есаулов о минском «Динамо»: «В любом случае белорусский представитель в КХЛ – это здорово. Приезжают звезды мирового уровня»

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, нужен ли представитель от нашей страны в КХЛ, а также прокомментировал недавние сообщения...
 
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