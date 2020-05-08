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Захаров о минском «Динамо»: «Очень сомневаюсь, что «зубры» покинут КХЛ. «Динамо» – это сильный государственный проект»
08.05.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, нужен ли представитель от нашей страны в КХЛ, а также прокомментировал недавние сообщения о минском
– Вокруг «Динамо» много неприятных новостей – ушли Костицын и Евенко, нет новых подписаний,
– Меня это беспокоит не как тренера национальной команды, а как болельщика и игрока. Я провел в этом клубе 12 сезонов. И это были лучшие годы в моей карьере.
– На ваш взгляд, существует ли вероятность, что «Динамо» придется выйти из
– Честно говоря, я такой информации не слышал. И очень сомневаюсь, что «зубры» покинут КХЛ. «Динамо» – это сильный государственный проект. Домашние матчи команды собирают полную «Минск-Арену». У «Динамо» мощная поддержка болельщиков и очень хорошие цифры по посещаемости в КХЛ – далеко немногие российские клубы могут похвастать похожими показателями. И я убежден, что белорусская команда может бороться за выход в плей-офф.
– Вопрос, который сейчас волнует многих и который вам задавали не раз: нам нужно «Динамо» в КХЛ?
– Мне кажется, без «Динамо» в КХЛ уровень нашего хоккея заметно понизится и постепенно спорт умрет. Беларуси нужна команда в КХЛ, просто необходима. И это вопрос не только с точки зрения спорта, но и развлечения. Люди с удовольствием посещают матчи. Еще раз повторюсь: это сильнейший проект, который должен жить.
– Хорошо. Тогда какие цели нужно ставить для «Динамо» в КХЛ?
– Постановкой целей и задач должно заниматься руководство клуба. Думаю, там с этим справятся.
– Что нужно сделать для того, чтобы «Динамо» давало и пользу для сборной, и результат?
– В первую очередь, нужен результат от хоккейных школ. Это первостепенная задача. Нужно, чтобы в белорусских школах было не по 150 человек, а как в
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Захаров о минском «Динамо»: «Очень сомневаюсь, что «зубры» покинут КХЛ. «Динамо» – это сильный государственный проект»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, нужен ли представитель от нашей страны в КХЛ, а также прокомментировал недавние сообщения...
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