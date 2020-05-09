Гурков – участникам парада: «Они погибали не для того, чтобы мы умирали. Этот день победы антисептиком пропах»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певец рок-группы Brutto Виталий Гурков опубликовал пост, посвященный участникам парада.

«Это фото я посвящаю всем участникам сегодняшнего парада и праздничных мероприятий. На этом снимке я – это вы. Они погибали не для того, чтобы мы умирали, и освобождали не для того, чтобы мы были захвачены. Этот день победы антисептиком пропах. С праздником!» – написал Гурков в своем Instagram.

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