Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга» («БХ»)

Источник материала: Tribuna.com

По информации « БХ », белорусский голкипер Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого , который выступает в .

Отметим, что «Кузня» уже подписала первого новичка в межсезонье. Им стал российский вратарь Эдуард Рейзвих.

Напомним, что Карнаухов в минувшем сезоне провел 12 матчей за минское при коэффициенте надежности 3,57 и 88,0% отраженных бросков.