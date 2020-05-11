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Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга» («БХ»)
11.05.2020 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации «
Отметим, что «Кузня» уже подписала первого новичка в межсезонье. Им стал российский вратарь Эдуард Рейзвих.
Напомним, что Карнаухов в минувшем сезоне
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По информации «БХ», белорусский голкипер Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга», который выступает в ВХЛ.
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