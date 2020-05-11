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Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга» («БХ»)

11.05.2020 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации «БХ», белорусский голкипер Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга», который выступает в ВХЛ.

Отметим, что «Кузня» уже подписала первого новичка в межсезонье. Им стал российский вратарь Эдуард Рейзвих.

Напомним, что Карнаухов в минувшем сезоне КХЛ провел 12 матчей за минское «Динамо» при коэффициенте надежности 3,57 и 88,0% отраженных бросков.

 
 
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По информации «БХ», белорусский голкипер Михаил Карнаухов попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга», который выступает в ВХЛ.
 
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