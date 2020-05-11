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«Реал» будет играть на базе, пока не вернутся зрители. Прогноз клуба – минимум до января 2021-го

11.05.2020 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал» планирует проводить домашние матчи после возобновления сезона на клубной базе.

Мадридцы намерены играть на базе в Вальдебебасе до возвращения зрителей на стадионы. Клуб уже получил разрешение от Королевской испанской футбольной федерации.

По прогнозу «Реала» на базе придется играть минимум до января 2021 года, пока правительство Испании не разрешит людям посещать спортивные мероприятия.

Таким образом, «Реал» может провести в Вальдебебасе оставшиеся домашние игры Ла Лиги против «Эйбара», «Валенсии», «Мальорки», «Хетафе», «Алавеса» и «Вильярреала». Владельцам сезонных абонементов вернут деньги за эти матчи.

На базе клуба могут пройти и игры Лиги чемпионов, если «Реал» пройдет в 1/8 финала «Манчестер Сити», которому уступил дома со счетом 1:2.

Капитан «Реала» Серхио Рамос в интервью El Partidazo заявил, что хотел бы играть на «Сантьяго Бернабеу», однако на стадионе уже начались работы по реконструкции.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров. «Реал» на 2 очка отстает от лидирующей «Барселоны».

Ла Лига ранее сообщила клубам, что сезон может возобновиться 12 июня. Матчи будут проходить ежедневно в течение 5 недель после рестарта.

 

 
 
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«Реал» планирует проводить домашние матчи после возобновления сезона на клубной базе.
 
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