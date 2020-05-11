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Стасевич – MVP 8-го тура чемпионата Беларуси
11.05.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам матчей 8-го тура чемпионата Беларуси АБФФ признала полузащитнка БАТЭ Игоря Стасевича самым ценным игроком уик-энда.
В матче против «Смолевичей» Стасевич забил мяч и сделал 2 ассиста.
Подробная статистика 34-летнего полузащитника
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По итогам матчей 8-го тура чемпионата Беларуси АБФФ признала полузащитнка БАТЭ Игоря Стасевича самым ценным игроком уик-энда.
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