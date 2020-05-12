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Андрей Скабелка: «Не все проблемы, но большие проблемы в белорусском хоккее начались, когда начали вводить лимиты»

12.05.2020 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о натурализации и лимитах в «Париматч-Экстралиге».

– Грядет волна натурализации. Как относитесь к этому процессу?

– Массовая натурализация – это, наверное, сомнительный путь в никуда. Точечно, может быть. Например, вратарская позиция. Если своей сильной школы нет и ребята еще молодые, которым нужен хороший пример. Только в боевом возрасте, а не за 30 лет, который на год съездит. Но массовая натурализация, это, наверное, неправильно.

– Как относитесь ко всем ограничениям в «Париматч-Экстралиге»?

– Не все проблемы, но большие проблемы в белорусском хоккее начались, когда начали вводить все лимиты. Когда не было никаких лимитов, был очень интересный чемпионат. Когда работал в «Гомеле», на матчи плей-офф люди с вечера занимали очередь за билетами.

Сейчас ограничений очень много, и они каждый год меняются. Может, в будущем, может, руководители ФХБ видят намного дальше. За год какую-то перспективу сложно увидеть. Все должно работать в длинную, – сказал Скабелка.

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Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о натурализации и лимитах в «Париматч-Экстралиге».
 
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