Пресс-служба брестского «Динамо»: «Уверены, если положение дел усугубиться, АБФФ незамедлительно отреагирует и примет адекватные меры»

Источник материала: Tribuna.com

В пресс-службе брестского «Динамо» поделились мнением о том, нужно ли продолжать чемпионат Беларуси.

– АБФФ просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. Кто в клубе следит за выполнением этих рекомендаций и как они выполняются? АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?

– За выполнением рекомендаций АБФФ в клубе следит отдел по работе с болельщиками, а также персонал, задействованный в организации домашних матчей. Билеты на матчи продаются в шахматном порядке, на LED-панелях транслируются рекомендации Минздрава, их же озвучивает ведущий перед началом игры. На входе на стадион стоят специалисты с тепловизорами, там же к услугам болельщиков дезинфицирующие средства для рук. И разумеется, что за выполнением своих рекомендации следит АБФФ.

– На последних матчах абсолютное большинство зрителей было без масок. Клуб призывает использовать средства индивидуальной защиты на трибунах?

– Конечно, как уже было упомянуто, ведущий перед началом матча озвучивает болельщикам рекомендации Минздрава. Кроме того, на официальном сайте ФК «Динамо-Брест» и в социальных сетях мы постоянно затрагиваем тему использования средств индивидуальной защиты.

– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат. АБФФ продолжает чемпионат. Какова позиция клуба по данному вопросу?

– Клуб является членом Ассоциации и обязан подчиняться принятым в Ассоциации правилам и нормам, в том числе относительно проведения Чемпионата. Уверены, если положение дел усугубиться, АБФФ незамедлительно отреагирует и примет адекватные меры, – сказали в пресс-службе брестского клуба.

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