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Диего Симеоне: «Месси и Марадона смогли бы играть вместе. Добавить к ним Роналду было бы сложнее»

14.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о том, реально ли было бы совместить на поле Лионеля Месси, Диего Марадону и Криштиану Роналду.

О Месси и Марадоне

«Они разные. Первый – машина по забиванию голов. В последние годы я регулярно страдал [от игры Месси].

Другой [Марадона] был лицом аргентинского футбола. Сегодня кажется, что Месси более зрелый, и он воплощает это. Они бы могли играть вместе».

О том, смогли бы Месси, Марадона и Роналду играть вместе 

«Добавить Криштиану будет сложнее. В таком случае появились бы дыры.

Я всегда говорю: если один игрок не бежит, все в порядке, если два – сложно, если три – невозможно», – сказал Симеоне.

 
 
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о том, реально ли было бы совместить на поле Лионеля Месси, Диего Марадону и Криштиану Роналду.О Месси и...
 
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