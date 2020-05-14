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Иван Бровко завершил карьеру

14.05.2020 16:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Гандболист сборной Беларуси и минского СКА Иван Бровко завершил профессиональную карьеру. 40-летний левый крайний продолжит работу в системе "армейцев", где будет заниматься с молодыми игроками и займет должность начальника команды БГУФК-СКА. Отметим, что за национальную сборную Бровко провел 207 матчей, забросил 607 мячей  -  это второй показатель в истории белорусского гандбола. 
 
 
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Гандболист сборной Беларуси и минского СКА Иван Бровко завершил профессиональную карьеру. 40-летний левый крайний продолжит работу в системе "армейцев", где будет...
 
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