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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Бровко завершил карьеру Гандболист сборной Беларуси и минского СКА Иван Бровко завершил профессиональную карьеру. 40-летний левый крайний продолжит работу в системе "армейцев", где будет...

Гандболист сборной Беларуси и минского СКА Иван Бровко завершил профессиональную карьеру. 40-летний левый крайний продолжит работу в системе "армейцев", где будет заниматься с молодыми игроками и займет должность начальника команды БГУФК-СКА. Отметим, что за национальную сборную Бровко провел 207 матчей, забросил 607 мячей - это второй показатель в истории белорусского гандбола.