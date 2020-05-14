|
Иван Бровко завершил карьеру
14.05.2020 16:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTГандболист сборной Беларуси и минского СКА Иван Бровко завершил профессиональную карьеру. 40-летний левый крайний продолжит работу в системе "армейцев", где будет заниматься с молодыми игроками и займет должность начальника команды БГУФК-СКА. Отметим, что за национальную сборную Бровко провел 207 матчей, забросил 607 мячей - это второй показатель в истории белорусского гандбола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболист сборной Беларуси и минского СКА Иван Бровко завершил профессиональную карьеру. 40-летний левый крайний продолжит работу в системе "армейцев", где будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)