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Старт плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

15.05.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Без зрителей на трибунах стартовал плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. Первый раунд - 1/8-ю финала пропускает первая четверка - БЧ, "Витэн", "Столица" и ВРЗ - они вступят в борьбу со следующей стадии. После изменений в регламенте до полуфиналов клубы будут играть по два матча, лучший по сумме двух встреч будет идти дальше. Полуфинал - это серия до двух побед, финал - до трех. В стартовых встречах побед добились "Минск", "Дорожник", "Борисов-900" и "УВД-Динамо". Ответные пройдут в воскресенье. Максимальная дата завершения турнира - 21 июня. 

 
Теги: Минск
 
 
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Без зрителей на трибунах стартовал плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. Первый раунд - 1/8-ю финала пропускает первая четверка - БЧ, "Витэн", "Столица" и ВРЗ -...
 
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