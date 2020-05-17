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Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172

17.05.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.

Харрис сильно потряс соперника в первом раунде: отправил его в нокдаун и едва не добил, но Оверим оправился и забрал концовку пятиминутки, контролируя Уолта в партере.

Во втором раунде Алистер выглядел гораздо лучше. Оверим мощно попал хайкиком, после чего добил Харриса в партере: судья остановил бой, а Алистер победил техническим нокаутом. 

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В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.
 
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