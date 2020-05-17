Экс-нападающий минского «Динамо» Вилле Пелтонен может возглавить «Барыс»

Источник материала: Tribuna.com

Новым главным тренером «Барыса» может стать бывший игрок сборной Финляндии, четырехкратный призер Олимпиад Вилле Пелтонен .

Финский журналист Пекка Ялонен сообщил, что руководство «Барыса» опросило уже многих специалистов – как свободных, так и занятых.

По его информации, казахстанский клуб КХЛ контактировал в том числе и с Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается.

С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона он возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив».

Ранее Пелтонен входил в тренерский штаб Кари Ялонена в сборной Финляндии.

В сезоне-2009/10 Пелтонен выступал в составе минского «Динамо». Нападающий набрал 27 (6+21) очков в 51 матче при показателе полезности «+1».

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