ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экс-нападающий минского «Динамо» Вилле Пелтонен может возглавить «Барыс»

17.05.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Новым главным тренером «Барыса» может стать бывший игрок сборной Финляндии, четырехкратный призер Олимпиад Вилле Пелтонен.

Финский журналист Пекка Ялонен сообщил, что руководство «Барыса» опросило уже многих специалистов – как свободных, так и занятых.

По его информации, казахстанский клуб КХЛ контактировал в том числе и с Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается.

С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона он возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив».

Ранее Пелтонен входил в тренерский штаб Кари Ялонена в сборной Финляндии. 

В сезоне-2009/10 Пелтонен выступал в составе минского «Динамо». Нападающий набрал 27 (6+21) очков в 51 матче при показателе полезности «+1».

Бундеслига возвращается! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым главным тренером «Барыса» может стать бывший игрок сборной Финляндии, четырехкратный призер Олимпиад Вилле Пелтонен.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город
17.05.2020
Пинский Вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика