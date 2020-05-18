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И.о. главного тренера «Белшины» Мигас дисквалифицирован до 7 августа. В молодежной команде под его руководством выступал подставной футболист

18.05.2020 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исполняющий обязанности главного тренера «Белшины» Дмитрий Мигас дисквалифицирован до 7 августа, сообщает «Прессбол».

Причина санкций – матч лицензионного (U-18) первенства Беларуси, в котором юные бобруйчане встречались с БАТЭ. Встреча прошла 28 марта и завершилась со счетом 19:0 в пользу борисовчан. Как выяснилось впоследствии, со стороны шинников в игре принял участие подставной футболист.

Командой руководил Мигас – тогда тренер молодежных команд клуба и ассистент Эдуарда Градобоева в главной команде. Дисквалификацию на него наложили еще 7 мая. «Белшиной» в матчах высшей лиги он руководит дистанционно, с помощью технических средств связи.

Напомним, новый главный тренер «Белшины» пока не назначен. Место вакантно после ухода специалиста в отпуск.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Белшины» Дмитрий Мигас дисквалифицирован до 7 августа, сообщает «Прессбол».
 
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