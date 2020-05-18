Тренер вратарей «Зенита» Жевнов не может выехать из Беларуси в Россию

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов пока не может присоединиться к возобновившей недавно тренировки на открытом воздухе команде из-за юридических проволочек, сообщает «Спорт-Экспресс» .

В настоящее время 39-летний специалист находится на родине, в Беларуси, но в «Зените» рассчитывают, что он сможет вернуться в Санкт-Петербург в ближайшие дни.

Напомним, 30 марта Россия закрыла границы для въезда иностранных граждан, в том числе и для белорусов.