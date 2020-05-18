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Тренер вратарей «Зенита» Жевнов не может выехать из Беларуси в Россию
18.05.2020 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов пока не может присоединиться к возобновившей недавно тренировки на открытом воздухе команде из-за юридических проволочек, сообщает
В настоящее время 39-летний специалист находится на родине, в Беларуси, но в «Зените» рассчитывают, что он сможет вернуться в Санкт-Петербург в ближайшие дни.
Напомним, 30 марта Россия закрыла границы для въезда иностранных граждан, в том числе и для белорусов.
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов пока не может присоединиться к возобновившей недавно тренировки на открытом воздухе команде из-за юридических проволочек,...
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